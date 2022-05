Wurde manipuliert? : Unregelmässigkeiten bei Jury-Abstimmung am ESC festgestellt

Nach dem Eurovision Song Contest in Turin gehen die Veranstalter Hinweisen auf mögliche Manipulationen beim zweiten Halbfinal nach. Details wurden nicht genannt.

Platz 1: Kalush Orchestra traten mit «Stefania» für die Ukraine an.

In sechs Ländern seien Unregelmässigkeiten bei der Jury-Abstimmung festgestellt worden, teilte die Europäischen Rundfunkunion EBU in der Nacht zum Sonntag mit. Ländernamen wurden zunächst nicht genannt. Es sei stattdessen in den betroffenen Ländern ein Mittelwert aus den Punkten von anderen Staaten gebildet worden, die ähnlich abgestimmt hätten. Details wurden nicht genannt.