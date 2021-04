1 / 6 Premiere! Leni Klum ziert ihr erstes Solo-Cover der April-Ausgabe von «Glamour». Glamour Magazin Genau vor 20 Jahren war ihre berühmte Mama, Heidi Klum, Star der allerersten Ausgabe des Fashion-Magazins. Glamour Anfang des Jahres setzte die 16-jährige Leni noch auf die Unterstützung von Heidi. Vogue Deutschland

Darum gehts Leni Klum ist auf dem Cover des deutschen «Glamour»-Magazins.

Vor genau 20 Jahren war ihre berühmte Mama auf dem Titel.

Die 16-Jährige will mit Skin Positivity ein Zeichen setzen.

Sie postet regelmässig Bilder ihrer unreinen Haut.

Sie ist 16, bildhübsch, auf dem Weg zum Topmodel und kommt aus einer berühmten Familie, dank der ihr alle Türen offen stehen: Ein Leben, von dem viele junge Mädchen träumen.

Doch auch bei Leni Klum ist nicht alles perfekt. Sie hat wie viele andere Frauen in ihrem Alter mit Hautproblemen zu kämpfen. Aber sich in der makellosen Insta-Welt mit Akne zu präsentieren, dafür brauchts Mut. Und den hat Leni, und will damit andere motivieren, die sich eigentlich lieber hinter einem Filter verstecken würden.

Im Interview zu ihrem allerersten Solo-Cover mit dem Magazin «Glamour» spricht Leni darüber ganz offen. «Durch meine Akne habe ich mich oft nicht gut gefühlt und ich möchte, dass die Leute verstehen, dass unreine Haut ganz normal ist», sagt sie. Sie liebe es zwar, Make-up zu tragen und ihre Akne zu überdecken. «Aber ich will trotzdem ehrlich sein und zeigen, wie meine Haut und mein Körper wirklich aussehen. Ich finde, wir sollten alle auf Instagram mehr Realität zeigen und sehen.»

Und das tat sie auch, als sie ihr Gesicht ungeschminkt auf ihrem Profil zeigte. Dazu schrieb sie: «Meine Haut an einem schlechten Tag». Der ehrliche Post von Leni kam gut an – aber gleichzeitig hagelt es viel Kritik an ihrer Person, wie sie der «Glamour» verrät. «Die Leute reden darüber, wie ich aussehe, und vor allem über meine Grösse. Die, die sagen, dass ich zu klein oder nicht hübsch genug bin, sind kontraproduktiv für unsere Welt», sagt das 1.68 Meter grosse Model der Zeitschrift.

Dabei hätten sich die Standards in der Modelbranche längst geändert, so Leni. Mindestgrössen und bestimmte Masse seien obsolet – dafür rücke die Persönlichkeit der Models in den Fokus. Und da hat Leni mit ihrer berühmten Mutter Heidi Klum (47) und einer grossen Fangemeinde auf Insta natürlich alle Trümpfe in der Hand.