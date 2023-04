Zürcher Hauptbahnhof: Unruhen im Street Food Park – Standbetreibende sprechen von Vertragsbruch

In den letzten Tagen kamen vermehrt Einbrüche an den Foodständen vor.

Ein paar Standbetreibende kritisieren die Sicherheitsmassnahmen am Festival.

Am diesjährigen Street Food Park am Zürcher HB fanden vermehrt Einbrüche statt.

In der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs findet zum neunten Mal der Street Food Park statt. Mit über 80 Angeboten bietet das Festival seit Mitte April für zwei Wochen eine vielfältige Essensauswahl aus aller Welt. Doch etwas kratzt an der vermeintlich guten Stimmung im Hauptbahnhof: Seit Tagen wird bei den Foodständen eingebrochen. Und es ist sogar von einem Vertragsbruch zwischen dem Veranstalter und den Standbetreibenden die Rede.

«In meinem und in anderen Ständen wurde innerhalb von drei Tagen zwei Mal eingebrochen», sagt B.K.* Beim ersten Einbruch sei aber nicht nur ein Hausfriedensbruch vorgefallen, sondern auch Sachbeschädigung und Diebstahl. «Ich habe eine versteckte Sicherheitskamera an meinem Stand angebracht und konnte so die Täter auf frischer Tat ertappen», erzählt der 38-jährige Standbetreiber.