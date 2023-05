Champions-League: Final-Verlegung von Istanbul nach Lissabon?

Kommende Woche steigen in der Champions League die Halbfinal-Rückspiele. Real Madrid, Manchester City und die beiden Mailänder Clubs AC und Inter machen die zwei Final-Tickets unter sich aus. Wer ins Endspiel einzieht, ist also noch offen. Knapp einen Monat, bevor es um die begehrte Henkelpott-Trophäe geht, ist offenbar auch der Austragungsort fraglich.

Am 10. Juni soll in Istanbul das wichtigste Fussballspiel der Saison stattfinden. Doch derzeit soll die Uefa wegen der politischen Unruhen in der Türkei über eine notfallmässige Verlegung des Spielorts beraten. Das berichtete die englische Boulevardzeitung «Daily Mail». Als Ausweichmöglichkeit soll das Estadio da Luz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon infrage kommen.