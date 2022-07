Steigende Lebensmittelpreise : Unruhen und Umsturz – ist Sri Lanka erst der Anfang?

«Wenn wir die Menschen nicht ernähren, nähren wir den Konflikt», heisst es in der Studie eines Kreditversicherers. Wie vor zehn Jahren mit dem Arabischen Frühling könnte nun auch im Fernen Osten ein Lauffeuer entstehen.

Beim Warten an Tankstellen starben in der Hitze mindestens ein Dutzend Menschen.

Eine Frau wartet in Colombo mit ihrem leeren Gastank in der Schlange.

Sri Lanka erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit von Grossbritannien 1948. Seit Monaten fehlt es den knapp 22 Millionen Einwohnern an Gas zum Kochen, an Lebensmitteln und Medikamenten. Ein riesiges Problem ist auch der Treibstoffmangel: In den letzten Wochen starben in der Hitze mindestens elf weitere Menschen beim Warten an Tankstellen. Auch wird der Strom stundenlang abgeschaltet.