Mitveranstalterin nach illegalem Autotreffen in Dübendorf – «Uns als rücksichtslose Autoposer hinzustellen, ist nicht in Ordnung»

Laut einer Mitveranstalterin trafen sich rund 300 Personen am Samstagabend in einem Parkhaus in Dübendorf.

Vier stillgelegte Fahrzeuge und über 150 kontrollierte Lenkende: Die Polizei t eilte a m Sonntag mit, dass a m Wochenende in Düb e ndorf e in illegales Autot reffen von Autoposern aufgelöst wurde. Rund ein Dutzend Lenke nde wurden wegen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug verzeigt . Zuvor seien Meldungen aus der Bevölkerung über Autolärm aus einem Parkhaus eingegangen.

Sie betont: «Wir sind nur eine Gruppe von Leuten, die ihrer Leidenschaft für Autos nachgeht und ihre Freude mit anderen teilen will.» Dafür treffe man sich regelmässig am Wochenende an abgelegenen Ort en . «Wir organisieren unsere Treffen auf Parkplätzen in Industriegebieten oder in Parkhäusern. Uns ist es wichtig, dass wir niemanden dabei stören.» Für die Treffen hole man in der Regel eine Bewilligung ein. «Wenn wir uns beispielsweise in einem Parkhaus treffen, fragen wir beim Parkhausbetreibe nden im Vorfeld nach, ob das in Ordnung ist.»