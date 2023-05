Das sagen Junge: «Uns bloss vorzuwerfen, quengelig zu sein, zielt am Problem vorbei» 

Manoa (17) aus Zürich, Lernender Gebäudetechnik

«Meine Eltern haben mir ab und zu geholfen, meistens bei den Hausaufgaben. Sie setzen sich viel für mich ein. Mein Vater ist beispielsweise oft per Mail mit meinem Lehrmeister in Kontakt, wenn es um Organisatorisches geht. Ich würde mich aber nicht als unselbstständig bezeichnen. Klar, alleine wohnen könnte ich noch nicht, das ist mit 17 aber auch nicht so schlimm, finde ich. Ein paar meiner Freunde sind allerdings schon ziemlich unselbstständig. Sie lassen sehr viel für sich machen. Wenn wir beispielsweise zusammen in die Ferien gehen, planen und organisieren sie nie etwas. Dass dies in meiner Generation vermehrt zu einem Problem wird, liegt bestimmt daran, dass die Eltern sehr behütend sind.»

Ajinthiga (17) aus Zürich, FaHe Lehre im August

«Ich selbst bin selbstständig. In meinem Umfeld gibt es aber viele, die nicht selbstständig sind. Manchmal liegt das am zu behütenden Erziehungsstil der Eltern. Allerdings würde ich sagen, dass es oft durch den Schulstress kommt. Wenn man sich ständig um Prüfungen sorgt, sinkt das Selbstvertrauen und es fällt einem vermehrt schwer, selbstständig zu sein und sich um Sachen wie eine Lehrstelle zu kümmern. Der Vorwurf ist deshalb nicht unbedingt gerechtfertigt.»

Evan (19) aus Zürich, Student

Zioni (17) aus Zürich, KV-Lernende bis vor zwei Wochen

«Uns bloss vorzuwerfen, wir seien quengelig, unselbstständig und verzogen, zielt am Problem vorbei. Wir sind einem enormen gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. Von uns wird beispielsweise erwartet, gute schulische Leistungen zu bringen und schnell eine Lehre zu finden. Wenn man aber im jungen Alter bereits entscheiden muss, was man später im Leben machen möchte, obwohl man nicht mal weiss, was einen interessiert, ist man schnell überfordert und trifft Fehlentscheidungen. Das war bei mir so. Ich habe meine Lehre abgebrochen. Ich kenne viele andere, denen es ähnlich erging. So etwas ist extrem frustrierend und äussert sich in Unzufriedenheit und Hilflosigkeit, wobei andere dies unter anderem als quengeln oder Unselbstständigkeit interpretieren könnten.»