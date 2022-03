Zoodirektor appelliert – «Uns geht der Diesel aus, die Tiere werden den Kältetod sterben» 

Auf Facebook appelliert darum Pinchuk an die Einwohner und Einwohnerinnen seiner Region. «Wir verstehen, dass es jetzt für uns alle prekär ist: Für ältere Menschen, Kinder, Frauen. Doch für unsere ‹sonnigen Kinder› ist es noch schlimmer. Die Tiere lassen sich nicht beruhigen, sie können keine drei Pullover tragen. Sie sind gezwungen, am Feuer erhitzten Tee zu trinken.»

Der Zoodirektor bittet darum, dass die Menschen dem Tierpark mit Diesel aushelfen. «Wir sind von der Aussenwelt abgeschnitten, also brauchen wir Treibstoff aus der Nähe, zum Beispiel aus Demidova oder Litvinovka. Wenn irgendwo ein verlassener Traktor oder eine Landmaschine herumsteht, ist mindestens ein Kanister Diesel verloren – bitte melden Sie uns dies. Wenn jemand in unserer Gegend (Demidov, Litvinovka) Diesel übrig hat, sind wir bereit, ihn hier oder in Kiew gegen Geld einzutauschen.»

Explosionen lassen Gehege erzittern

Gestresster Elefant Horace, depressiver Gorilla Tony

Auch Horace, der 17-jährige asiatische Elefant, ist vom Kriegslärm stark gestresst. Aus diesem Grund darf er nicht in sein Aussengehege. Man verabreicht ihm Beruhigungsmittel, damit er damit zurechtkommt. Zudem schläft ein Teil des Personals in einem Nebenzimmer, um ihm Gesellschaft zu leisten. Und das 47-jährige Gorillamännchen Tony zeigt depressives Verhalten . Bei ihm ist es nicht der Lärm, der ihm zusetzt, sondern die Gesellschaft, die ihm fehlt: Tony ist die zahlreichen Besuchenden gewohnt, die tagtäglich den Zoo besuchten, doch diese bleiben jetzt aus. Das Personal lässt ihn darum jeden Tag zwei Stunden lang fernsehen, damit er menschliche Gesichter sehen kann.

Evakuation aus Tierasyl

Die Evakuation der Tiere ist eine Möglichkeit, ihre Not zu lindern. Bereits letzte Woche konnten sechs Bewohner eines Tierasyls in Kiew evakuiert und in den Zoo im polnischen Posen gebracht werden. Der Transfer der Wildtiere war dann alles andere als eine Ferienfahrt. Der Transport, der am vergangenen Samstag begann, kam fast sofort unter Feuer und musste umkehren. Am Sonntag sollte ein neuer Versuch gestartet werden, dieser wurde aber wegen der Präsenz russischer Panzer abgebrochen.