Alpsteingebiet

«Uns hat das extrem geschadet»

Das Alpsteingebiet wurde in letzter Zeit von Besuchern überrannt, besonders an Feiertagen wie Ostern und Pfingsten. Nun werden Alpstein-Ranger gefordert, die zum Rechten schauen.

Der volle Parkplatz in Wasserauen, Ausgangspunkt für den Seealpsee, einem beliebten Ausflugsziel im Alpstein-Gebirge, am Sonntag, 17. Mai 2020.

Vor allem an Ostern und Pfingsten war der Alpstein ein beliebtes Ausflugsziel.

Tausende Wanderer zog es in den letzten Monaten in den Alpstein. Das sorgte bei der Anfahrt und teils auf den Parkplätzen für grosses Chaos. Vor den Abfalleimern stapelten sich die Abfallreste der Wanderer. Auf Corona-Warntafeln wurde dann auch extra auf die Abfallsituation aufmerksam gemacht, doch gelesen wurden sie nicht von allen Besuchern.

«Uns hat das alles extrem geschadet», äussert sich nun Christian Lienhard, Direktor des Hotel Hof Weissbad, gegenüber dem Regionaljournal Ostschweiz von SRF. Sein Hotel liegt wenige Kilometer entfernt vom Parkplatz in Wasserauen, dem beliebtesten Einstiegspunkt in den Alpstein. «Wir kamen kaum mehr ins Hotel oder hinaus.» Dies, weil die Alpstein-Besucher wegen der vollen Parkplätze in Wasserauen auch auf seinem Hotelgelände parkierten. Auch der Abfall und die Feuerstellen, die die Besucher überall im Gebiet errichten, sind ihm ein Dorn im Auge.