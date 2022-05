Chiara Castelli hilft der Tafel: «Uns in der Schweiz geht es definitiv zu gut»

«Es ist schön, Menschen zu helfen und gegen Food-Waste anzukämpfen», so die Luzernerin.

Unter diesem Motto vollbringen wir gemeinsam in allen Landesteilen der Schweiz gute Taten.

Am 21. Mai findet bereits zum dritten Mal der Tag der guten Taten statt.

Jährlich landen alleine in der Schweiz über zwei Millionen Tonnen frische Lebensmittel im Müll. Und das, obwohl weit über 720’000 Menschen unter der Armutsgrenze leben – in einem der reichsten Länder der Welt. Karitative Hilfsorganisationen wie die Schweizer Tafel unterstützen mit ihrem Schaffen bedürftige Personen, die durch ihre soziale oder finanzielle Situation Hunger leiden müssen. Um dieses ehrbare Ziel möglichst effizient und nachhaltig verfolgen zu können, ist die Tafel auf die aktive Hilfe Freiwilliger angewiesen.

Eine dieser Helferinnen ist seit neuestem Singer-Songwriterin Chiara Castelli, die im Rahmen des «Tages der guten Tat» vollen Einsatz bei der Sammlung von Lebensmitteln für die Schweizer Tafel zeigte: «Es ist schön, Menschen zu helfen und gegen Food-Waste anzukämpfen. Gleichzeitig hat es mich auch schockiert, zu sehen, welch grosse Mengen an Lebensmitteln weggeschmissen werden. Uns in der Schweiz geht es definitiv zu gut», reminisziert die junge Luzernerin.

«Hilfsbereitschaft ist für mich mega wichtig»

Sie habe durch diese Arbeit viel Neues gelernt und würde jederzeit auch in Zukunft bei der Tafel aushelfen. «Ich möchte möglichst vielen Menschen von meinem Erlebnis erzählen und ihnen die Augen öffnen», so Chiara, deren hilfsbereites Wesen sich auch in ihrem Alltag zeigt.