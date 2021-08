Deutschrapmetoo - «Uns schreiben täglich mehrere Betroffene»

Seit Vorwürfe gegen den Berliner Rapper Samra (26) laut wurden, regt sich was in der Deutschrap-Welt. #deutschrapmetoo heisst die Bewegung, die gegen Gewalt an Frauen im Deutschrap protestiert.

Wie sehen die Zuschriften im Bezug auf andere Musikrichtungen aus? Habt ihr bereits gemerkt, dass auch in der Pop- und Rock-Branche solch ein Hashtag nötig wäre?

Das ist auf jeden Fall in jeder Branche absolut nötig. Das Machtgefälle zum Beispiel zwischen Musiker und Fan oder Musiker und Bookerin, besteht überall und wird überall in Form von, zum Beispiel, sexualisierter Gewalt ausgenutzt. Wir planen dazu gerade ein übergreifendes Projekt, in das die gesamte deutsche Musikbranche einbezogen wird.