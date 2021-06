Spenden für letzte gemeinsame Reise - «Uns sind Freudentränen übers Gesicht gelaufen»

1 / 6 Marcel Bruderer (links) kümmert sich rund um die Uhr um seinen Freund Frank. Marcel Bruderer Frank und seine Mutter geniessen eine Rundfahrt auf dem Bodensee. Facebook /Mein ziemlich bester Freund und Ich Frank geniesst seine verbleibende Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden. Marcel Bruderer

Darum gehts Frank Seidel leidet seit 14 Jahren an einem Hirntumor, leider ist dieser unheilbar.

Durch eine Spendenaktion konnte ihm sein Traum von einer Reise mit seinen Freunden erfüllt werden.

Die Spendenaktion, die sein Freund Marcel Bruderer ins Leben gerufen hat, spielte über 25’000 Franken in die Reisekasse.

Bruderer plant mit Seidel nun je nach Zustand und Budget Ausflüge mit Freunden und Familie.

Am Montag berichtete 20 Minuten über die Spendenaktion für Frank Seidel (48), der an einem unheilbaren Tumor leidet und vor seinem Tod noch mit Freunden und Familie verreisen möchte. Ziel waren 6000 Euro, zusammengekommen sind fast 24.000 Euro. Die Geschichte öffnete vielen das Herz und sogar das Portemonnaie. «Schön, dass es solche Freunde gibt», «Wunderschön... ich werde gerne etwas beisteuern im Crowdfunding», «Finde ich eine sehr gute Sache und wünsche alles Gute. Es gibt immer noch gute Menschen, weiter so», sind nur einige Reaktionen auf den Beitrag. Auch auf der Projektseite sind herzerwärmende Nachrichten eingegangen. Ein ehemaliger Arbeitskollege von Frank hat sich so bei ihm gemeldet «Ich bin erschrocken, dass ich dich 14 Jahre später in der Zeitung sehe. Ich war dabei, als dein Schicksal begonnen hatte. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und noch eine wunderschöne Zeit mit deinen Liebsten. Bleib stark.»

Als erste Reaktion auf all die schönen Eindrücke sagt Bruderer, der Organisator des Crowdfunding: «Ich bin mit der Mutter von Frank am Telefon gewesen. Uns sind Tränen der Freude übers Gesicht gelaufen». Mit so viel Anteilnahme haben sie nicht gerechnet. «1000 mal Danke, dass ihr uns die Chance gebt, Frank noch eine unvergesslich schöne Zeit zu schenken», bedankt sich der 37-Jährige.

Konto bei Twint gesperrt, weil plötzlich viele Spenden eingingen

Leider hat nicht alles schön geklappt wie geplant. Um 18.00 Uhr, etwa zwei Stunden nachdem der Artikel auf 20min.ch online ging, ist das Spendenkonto auf Twint gesperrt worden, weil so viele Spenden eingegangen sind, dass das System die Beträge nicht mehr annehmen konnte.

Ab in den Süden

Bereits am Wochenende fand mit dem bis dazumal gespendeten Geld eine Schiffsrundfahrt mit Franks Mutter und ihrem Partner auf dem Bodensee statt. Dienstags hat dann der langersehnte Säntisrundflug stattgefunden. «Wir geniessen die Zeit und sind unendlich dankbar» sagt der Freund an Franks Seite.

Am Donnerstag reisen vier Freunde mit Frank nach Italien in eine Villa, die sie für sechs Tage mieten. Der Autovermieter Hirn-Rent hat dafür grosszügigerweise ein Auto für die Reise zur Verfügung gestellt. Die Jungs werden die Zeit am Comersee mit feinem Essen geniessen. Es ist sogar geplant, einen Koch vor Ort zu engagieren. Auch entscheiden die Jungs spontan, ob sie noch einen Bungeesprung im Verzascatal wagen. «Wir schauen vorzu was wir machen und wie es mir geht» sagt Seidel.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, die Diagnose Krebs erhalten? Hier findest du Hilfe: Krebstelefon, Tel. 0800 11 88 11 Kinderkrebshilfe Schweiz Cancerline, Chat mit Fachpersonen Regionale Beratungsstellen der Krebsliga Krebsforum Selbsthilfegruppen