Stimmen zum Buli-Auftakt : «Uns wurde der Arsch aufgerissen» – Bayern filetiert Frankfurt zum Start

Die Frankfurter kassierten dagegen vor dem Uefa-Supercup gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid am kommenden Mittwoch in Helsinki einen heftigen Dämpfer. «So war es in der ersten Halbzeit ein absolutes Debakel», gab Mittelfeldspieler Sebastian Rode zu. Weiter meinte er: «Wir hatten kein Mittel und so haben wir halt auch den Arsch aufgerissen bekommen.» Trainer Oliver Glasner sagte: «Die Jungs haben eine ganze Zeit alles versucht, aber man muss heute einfach neidlos anerkennen: Die Bayern waren zu gut für uns.»