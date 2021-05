Gilbert Poole : Unschuldig Verurteilter in den USA nach 32 Jahren freigelassen

Gilbert Poole sass wegen Mordes 32 Jahre in einem Gefängnis in Michigan. Er hatte jahrelang gegen den Schuldspruch gekämpft. Nun wurde er freigelassen.

Nach 32 Jahren im Gefängnis ist das Mordurteil gegen einen Häftling in den USA aufgehoben worden. Ein Richter in Oakland erklärte das Urteil am Mittwoch für falsch, Stunden später verliess der 56-jährige Gilbert Poole das Gefängnis in Jackson. Er hatte jahrelang gegen den Schuldspruch gekämpft und war dabei vom Innocence Project der Western Michigan University unterstützt worden.