Fall Gabby Petito: Eltern verklagen auch Anwalt

Joseph Petito und Nicole Schmidt reichten daher bei einem Gericht in Florida Klage gegen den Anwalt Steven Bertolino ein – gegen die Eltern des Verlobten, Christopher und Roberta Laundrie , wurde schon zu einem früheren Zeitpunkt Klage eingereicht. Deren Sohn Brian habe seinen Eltern offenbart, dass er Gabby getötet habe, noch ehe er von jener verhängnisvollen USA-Reise zurückgekehrt sei, zu der er und seine Verlobte in einem umgebauten Van losgezogen seien, hiess es in der damaligen Klageschrift. Doch Christopher und Roberta Laundrie hätten das Geständnis vor Ermittlern und Petitos Eltern verschwiegen, während die Suche nach Gabby Petito mit Hochdruck weitergegangen sei.

Freund kehrte allein von USA-Reise zurück

Die Leiche der 22-jährigen Gabby Petito wurde am 19. September am Rande des Grand-Teton-Nationalparks in Wyoming gefunden. Das FBI kam zum Schluss, dass L. seine Partnerin, mit der er schon früher heftig aneinandergeraten sein soll, geschlagen und erwürgt hatte. Nachdem er am 1. September von der Reise alleine nach Hause zurückgekehrt war, erschoss er sich laut der Bundespolizei in einem Naturschutzgebiet in Florida. Zuvor hatte er demnach SMS-Nachrichten von Gabbys Handy an deren Eltern und andere versandt, um ihnen glaubhaft zu machen, dass sie noch lebe. Später wurde ein Notizbuch gefunden, in welchem er die Schuld an ihrem Tod zugibt.