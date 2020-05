Prinz Harry

«Unser aller Leben hat sich dramatisch verändert»

Auf den Social-Media-Kanälen der Invictus Games postet Prinz Harry (35) eine Videonachricht, mit der er den Auftakt virtueller Events ankündigt. Das Video wurde zuhause in Los Angeles aufgenommen.

In einer Videobotschaft findet Prinz Harry (35) aufmunternde Worte zur Corona-Pandemie, aufgenommen hat er sie zuhause in Los Angeles. «Während wir an diesem Wochenende die Taten und die Opfer der gesamten Generation des Zweiten Weltkriegs würdigen, hätten wir uns auch in den Niederlanden versammeln sollen, um die Invictus Games 2020 in Den Haag zu starten.» Doch in der aktuellen Lage können die Spiele nicht wie geplant stattfinden.