Tessin: «Unser Auto wurde geflutet und unter Steinen begraben»

In Agno trat ein Bach über die Ufer.

Im Tessin kam es in der Nacht auf Donnerstag zu Erdrutschen und Überschwemmungen.

Das Tessin wurde in der Nacht auf Donnerstag von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Vor allem in der Region Malcantone hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen. Laut der Kantonspolizei Tessin kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Besonders stark betroffen ist die Gemeinde Agno: «Unser Keller steht unter Wasser. Zudem wurde unser Auto von den Wassermassen und den Steinen aufgrund des Erdrutsches bedeckt», erzählt Stefania Pacifico.

Der Wohnbereich ihres Hauses in Agno sei glücklicherweise verschont geblieben: «Der Wohnbereich befindet sich nicht direkt im Erdgeschoss, sondern im ersten Obergeschoss. Da sind wir wirklich froh, so können wir wenigstens im Haus wohnen bleiben», sagt Pacifico. Laut der 46-Jährigen fegte die Sturmfront morgens um halb fünf Uhr über die Region: «Wir hörten plötzlich einen Riesenlärm. Dieser kam von den Steinen, die gegen unser Haus knallten.»

Dabei seien auch die Häuser in der Nachbarschaft stark in Mitleidenschaft gezogen worden. «Eine Nachbarin musste die Steine vor ihrem Coiffeurgeschäft zuerst wegschaufeln, um überhaupt in den Laden zu gelangen.» Gemeinsam mit den Nachbarn und den Einsatzkräften habe man bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. «Die Feuerwehr von Schutz und Rettung ist da und pumpt die Keller aus. Zudem kam jemand von der Gemeinde, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen.»