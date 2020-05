GooD News

«Unser entflogener Wellensittich Fifi ist wieder zurück»

Vor drei Wochen ist in Basel ein Wellensittich ausgebüxt. Dieser flog am Dienstag einem Paar aus Biel auf der Dachterasse zu. Nun ist der zutrauliche Wellensittich Fifi wieder zurück bei seiner Familie.

Am Dienstag berichtete 20 Minuten über einen Wellensittich, der einem Paar aus Biel auf der Dachterasse zuflog. Dieses kümmerte sich nach der Landung um das fremde, farbige Vögelchen und gab es wenige Stunden später die Obhut der Schwanenkolonie in Biel. Nur einen Tag nach dem veröffentlichten Artikel von 20 Minuten konnte die Familie des blauen Wellensittichs schliesslich bereits ausfindig gemacht werden. Die Familie Yildirim aus Basel kann ihr Glück jetzt kaum fassen: «Wir sind mega happy. Unser entflogener Wellensittich Fifi ist endlich wieder zurück bei uns», sagt Mutter Seyma Yildirim.

Der Vogel ist weit gekommen: Innert zwei Wochen flog der kleine Wellensittich von der Basler Innenstadt bis in die Stadt Biel. «Von Basel bis nach Biel, das ist echt unglaublich», sagt Yildirim. Die Entfernung der Luftlinie beträgt rund 52 Kilometer. «Fifi ist am 9. Mai bei uns in Basel weggeflogen. Wir haben ihn verzweifelt versucht zu finden.» 12 Tage später, am 21. Mai, landete der zutrauliche Vogel dann in Biel. Nach dem 20 Minuten darüber berichtete, erhielt Seyma Yildirim Dutzende Nachrichten auf ihrem Handy. «Ich erhielt viele E-Mails, Nachrichten und Anrufe von Freunden, die mich auf den Artikel hinwiesen.»