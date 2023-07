Basel: Beschimpfungen gegen BVB-Personal wegen Brückensperrung

Keine Verbindung an dieser Haltestelle: Den Frust über die unplanmässige Sperrung der Margarethenbrücke bekommt das BVB-Personal zu spüren.

Auf Social Media appelliert die BVB an ihre Fahrgäste, den Ärger über Sperrungen und Umleitungen nicht am Personal auszulassen.

Der Frust der Fahrgäste entlädt sich am Personal. Dafür wiederum haben die Basler Verkehrs-Betriebe gar kein Verständnis.

Infolge Baustellen und Sperrungen müssen Pendlerinnen und Pendler in Basel derzeit vielerorts Geduld haben.

«Wir verstehen, wenn man sich wegen Sperrungen, Umleitungen und Ausfällen ärgert», schreiben die Basler Verkehrs-Betriebe am Montagvormittag auf Facebook. Was man aber nicht akzeptiere, seien Ausfälligkeiten gegenüber dem Fahrpersonal. «Das kann nämlich nichts dafür.» Anlass für den Appell ist die sommerliche Baustellensaison, die mit der unplanmässigen Sperrung der Margarethenbrücke am Wochenende um ein Ärgernis reicher wurde.