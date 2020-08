Böller-Unfall in Alpthal SZ

«Unser Freund erlitt schlimme Verbrennungen im Gesicht»

In Alpthal SZ sind am 1. August zwei Böller offenbar zu früh explodiert, zwei 19-Jährige wurden verletzt. Ihre Kollegen sind tief betroffen vom Unfall.

Der Unfall passierte kurz vor Mitternacht beim Schulhaus in Alpthal.

Nach dem Unfall mit Feuerwerkskörpern am 1. August in Alpthal SZ sicherte die Polizei dort Spuren.

Zwei junge Männer sind am Abend des Bundesfeiertags in Alpthal im Kanton Schwyz bei einem Unfall mit Feuerwerkskörpern schwer verletzt worden. Die Böller explodierten laut Polizei kurz nach dem Zünden.

Der Vorfall ereignete sich beim gleichzeitigen Zünden der Feuerwerkskörper kurz vor Mitternacht, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Warum die Böller so rasch explodierten, war zunächst unklar. Die beiden 19-Jährigen wurden mit je einem Helikopter in zwei verschiedene Spitäler geflogen.