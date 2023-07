Schweizer Doppelbürger sind für die Wirtschaft im Balkan ein Segen

1 / 4 Ein Familienfreund von Özcan Vreskala (24) besitzt ein Restaurant in Nordmazedonien. «Er ist froh, dass die reichen Schweizer kommen und konsumieren», sagt der 24-Jährige. Privat Einige stören sich daran, dass die Strassen wegen der Luxuskarossen, welche junge Männer vorführen wollten, komplett verstopft seien. Tiktok/ruditransport1 Die Schweizer Touristinnen und Touristen seien für die Wirtschaft in der Region unentbehrlich, sagt der Geschäftsführer des Schweizer Reisebüros Balkan Holiday. Pexels

Darum gehts Die Sommerferien in der Balkanregion stehen bei vielen Schweizer jährlich in der Agenda.

Für die Region tragen diese Besuche beachtlich zum wirtschaftlichen Erfolg bei, sagt der Geschäftsführer eines Reisebüros.

Das Verhalten einiger Touristinnen und Touristen wird jedoch von Einheimischen scharf kritisiert.

Hunderte Schweizerinnen und Schweizer fahren während der Sommermonate in die Balkanregion, um vor Ort Ferien zu machen oder die Familie zu besuchen. Wie die Community gegenüber 20 Minuten erzählt, werden die Schweizer Secondos in der Region sowohl geschätzt als auch kritisiert. «Einige stören sich an den verstopften Strassen und überfüllten Orten», erzählt Leard (23) aus dem Kanton Basel-Land. Das bestätigt auch Mile aus Luzern.

Als sie kürzlich im Kosovo gewesen sei, seien die Strassen der Stadt wegen der Luxuskarossen, welche die jungen Männer vorführen wollten, komplett verstopft gewesen. «Für eine Strecke von zwei Kilometern habe ich teils eine Stunde gebraucht. Es war ein Riesen-Chaos.»

«Sie halten sich nicht an die Gesetze»

Özcan Vreskala (24) lebt in Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien. Auch er stört sich am hohen Verkehrsaufkommen. Zusätzlich betont er: «Viele Schweizer kommen hierher und lassen die Sau raus. Weil die Verkehrsgesetze weniger streng sind als in der Schweiz, fahren sie zu schnell, lassen die Motoren ständig aufheulen und fahren über Rot.» Der 24-Jährige habe auch schon erlebt, wie Secondos sich am Flughafen und in Läden vordrängelten oder ihren Abfall auf die Strasse warfen. «In der Schweiz würden sie das ja auch nicht machen, darum frage ich mich, wieso sie es hier tun.»

Gleichzeitig seien viele Betriebe in der Region über den wirtschaftlichen Aufschwung, welchen die Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger im Sommer brächten, sehr froh, erzählt Özcan. «Im Sommer sind die Restaurants und Bars voller Schweizer.» Ein Familienfreund, der ein Restaurant führe, mache in diesen Monaten das grosse Geld. «Er ist froh, dass die reichen Schweizer kommen und konsumieren», so der 24-Jährige.

«Unentbehrlich für die Wirtschaft»

Dieser Auffassung ist auch der Geschäftsführer des Schweizer Reisebüros Balkan Holidays. «Die Schweizer Touristinnen und Touristen sind unentbehrlich für die Wirtschaft in der Region. Viele nehmen gerne etwas mehr Geld für Restaurants und Unterkünfte in die Hand und tragen damit beachtlich zum Erfolg der lokalen Unternehmen bei», sagt Andreas Wehrli. Grundsätzlich werden sie, so der Geschäftsführer, als angenehme Besucher wahrgenommen. «Neben der Grosszügigkeit sind die Schweizer in der Region als aufrichtige und anständige Menschen bekannt.» Kritik an Schweizer Touristinnen und Touristen sei Wehrli nicht bekannt.

Gemäss dem Tourismusexperten Florian Eggli von der Hochschule Luzern ist es in der Forschung bekannt, dass Touristinnen und Touristen den Kaufkraftunterschied in einer Ferienregion zu ihren Gunsten ausnutzen können. «Dieses Phänomen kommt jedoch nicht nur in der Balkanregion vor, sondern überall, wo ein solches Gefälle besteht». Dass dies auch zu Konflikten führen kann, wurde in der Tourismusforschung schon lange erkannt und immer wieder kontrovers diskutiert. Gut möglich, dass dieses Phänomen auch im Balkan zum Greifen kommt, meint Eggli.

