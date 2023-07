Flughafen Rhodos: «Unser ganzes Gepäck ist im Hotel verbrannt – inklusive Pass»

Alles verloren

Flugbetrieb läuft weiter

Laut dem Portal Flightradar24 sind auf Rhodos noch keine grösseren Flugunregelmässigkeiten zu beobachten. Die geplanten Flüge finden fast alle statt, wie ein Blick auf die Ankunfts- und Abflugstabelle zeigt. In die Schweiz gab es am heutigen Sonntagmorgen einen Flug mit Edelweiss zurück nach Zürich. Swiss fliegt am späteren Nachmittag von Genf auf die Insel und wieder zurück. Und Easyjet landet um 19.25 Uhr mit einem Airbus A320 in Basel.