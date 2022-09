Fairer Kaffee von Atinkana: «Unser Kaffee ist fast so nachhaltig wie ein regionales Produkt»

Corinne Koller hat Atinkana Kaffee mitgegründet. Ihr Kaffee kommt per Segelboot nach Europa. Atinkana Kaffee

Per Segelboot in die Schweiz : «Unser Kaffee ist fast so nachhaltig wie ein regionales Produkt»

Der Kaffee von Atinkana kommt mit dem Segelschiff nach Europa. Mitgründerin Corinne Koller erzählt, welche Massnahmen für die Umwelt ihr Team ausserdem ergreift.