Mit Ehemann Lorenzo: «Unser kleines Wunder» – Sara Leutenegger erwartet ihr zweites Kind

Babyfreude bei Sara Leutenegger: Nach ihrem Sohn Lio (1) erwarten die Unternehmerin und ihr Ehemann, Ex-Bachelor Lorenzo Leutenegger (38), erneut Nachwuchs. «Wir freuen uns, zu verkünden, dass wir in Erwartung unseres zweiten Kindes sind», verkündet das Paar in einem veröffentlichten Statement. Und weiter: «Lio und natürlich auch wir Eltern können es kaum erwarten, unser kleines Wunder Ende Januar in den Armen halten zu dürfen.»