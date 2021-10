Tropenhaus Wolhusen LU – «Unser Lebenswerk wurde gerettet»

1 / 8 Wegen Corona und den damit verbundenen Einschränkungen und finanziellen Einbussen von Einkaufszentren und Messen drohte über 1000 exotischen Insekten der Tod. Beat Mumenthaler Die über 1000 Insekten wurden an Wanderausstellungen gezeigt, die von Christian Schweizer und seiner Frau seit 30 Jahren geführt wurde. Christian Schweizer Beat Mumenthaler, Präsident des Vereins Insectorum und Geschäftsleiter des Tropenhauses Wolhusen LU, hat ein Crowd-Funding gestartet, um die Tierchen zu retten. Beat Mumenthaler

Darum gehts Aufgrund von Corona wurde die Insektenausstellung von Christian Schweizer weniger gebucht. Deshalb fehlte es an Geld und den Insekten drohte der Tod.

Der Verein Insectorum sammelte Geld, um die kleinen Tierchen zu retten. Mehr als 30’000 Franken sind bislang zusammengekommen.

Mit dem gesammelten Geld kann der Verein die Ausstellung kaufen und ins Tropenhaus Wolhusen transportieren, wo die Tiere eine neue Heimat finden.

Ab Dezember sollen die exotischen Insekten dann für die Besucherinnen und Besucher des Tropenhauses zu bestaunen sein.

«Es ist ein Glücksfall, dass unser Lebenswerk so gerettet werden konnte», sagt Christian Schweizer. Der Entomologe tourte seit 30 Jahren mit seiner Wanderausstellung von über 1000 exotischen Insekten durch Einkaufszentren und Messen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Ausstellung aus finanziellen Gründen jedoch weniger gebucht und stand vor dem Aus. Den Insekten drohte der Tod. Dank grosszügiger Spenderinnen und Spendern haben die Tierchen mit dem Verein Insectorum nun einen neuen Besitzer erhalten. Der Verein sammelte mittels Crowd-Funding mehr als 30’000 Franken. Damit kann die Ausstellung in ihre neue Heimat im Tropenhaus in Wolhusen umgesiedelt werden.

Schweizer zeigt sich erleichtert: «Eine Arbeit von Jahrzehnten kann nun weitergeführt werden.» Der Entomologe hat die Insekten, die er ausstellte, selbst gezüchtet. Etwa 40 Arten sind dabei zusammengekommen. «Es hätte extrem wehgetan, wenn wir diese Sammlung hätten aufgeben müssen», so Schweizer. Auf der Suche nach einer Rettung für die Tiere habe er gehört, dass das Tropenhaus Wolhusen auf der Suche nach Insekten sei und habe dann Kontakt mit Beat Mumenthaler, dem Präsidenten des Vereins Insectorum und Geschäftsleiter des Tropenhauses, aufgenommen. «Mumenthaler kam an unsere Ausstellung in Basel und war begeistert», so Schweizer. Daraufhin sei die Übernahme geplant worden.

Ausstellung soll erweitert werden

Auch beim Tropenhaus in Wolhusen freut man sich, dass das nötige Geld bei der Sammelaktion zusammengekommen ist. Geschäftsleiter Mumenthaler sagt auf Anfrage: «Es ist super, dass wir die Ausstellung übernehmen und die Insekten retten können.» Aber: «Die 30’000 Franken sind erst der Grundbetrag, den wir brauchen, um die Ausstellung zu kaufen und ins Tropenhaus zu transportieren.» Der Geschäftsleiter plant aber bereits für die Zukunft: «Wir möchten unsere Ausstellung mit den Wirbellosen erweitern und die Insekten in einen Kreislauf integrieren.» Dafür werden noch weitere 60’000 Franken mittels Crowd-Funding gesucht. Die Sammelaktion läuft noch bis am 14. November.

Bis die Insekten dann aber im Tropenhaus zu bestaunen sind, gibt es noch einige Arbeit, wie Schweizer sagt: «Zuerst müssen die Insekten und die ganze Infrastruktur wie etwa Terrarien und Brutstätten nach Wolhusen transportiert werden.» Auch das über die Jahrzehnte angesammelte Know-How von Schweizer und seinem Team wird weitergegeben, damit es den Insekten weiterhin möglichst gut geht. Ab Dezember soll die neue Attraktion im Tropenhaus für die Öffentlichkeit zu sehen sein.