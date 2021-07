In Tägerwilen TG finden im Herbst wieder die «Dark Nights» statt

Zum siebten Mal finden die «Dark Nights» statt. Der Verein After Dark Entertainment hat sich in dieser Zeit als Live-Horror Spezialist schweizweit etabliert.

Seit 2015 finden in Tägerwilen TG die Live-Schocker Events «Dark Nights» statt. Mit der Zeit hat sich der Verein «After Dark Entertainment» mit grusligen Szenarien zum Live-Horror-Spezialist der Schweiz gemausert. In den letzten Jahren wurden die Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Szenarien wie einem mysteriösen Höhlensystem, einer Horrorklinik oder einem verschollenen und wieder aufgetauchten Frachtschiff konfrontiert.

Nicht nur gruselig

Um diesen Event auf die Beine zu stellen sind mehr als 50 Helferinnen und Helfer vor und hinter den Kulissen aktiv. Zwischen zehn und 15 Schauspieler und Schauspielerinnen stehen während den «Dark Nights» im Einsatz. Alle helfen freiwillig mit und haben Spass am Projekt. Die Helfenden sehen an den Gesichtern der Gäste, ob es ein Erfolg war: «Unser Lohn sind die Schreie unserer Gäste», sagt Nadine Rüegg, Presseverantwortliche der After Dark Entertainment, in einer Medienmitteilung.