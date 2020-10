Mercedes klaut E-Bike-Idee«Unser Modell wurde dreist kopiert»

1 / 5 Mit diesem E-Bike gewannen die Gründer des Solothurner Start-up-Unternehmens Asfalt 2019 mehrere Preise. David Oreiro - ASFALT Nun brachte N+ in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz dieses E-Bike auf den Markt. Screenshot/ Nplusbikes.com Es handelt sich um dasselbe E-Bike. Lediglich das Mercedes-Logo wurde nachträglich integriert. Mercedes-Benz

Darum gehts Die Firma «N+ Bikes», die für Mercedes-Benz Fahrräder produziert, hat ein Modell eines Solothurner Start-up-Unternehmens kopiert.

Selbst die Pressebilder der Solothurner Firma wurden für die Vermarktung übernommen.

Die Gründer des Start-ups wehren sich dagegen.

Drei Solothurner Start-up-Unternehmer trauten ihren Augen nicht, als sie das neue E-Bike zu Gesicht bekamen, das Mercedes-Benz derzeit weltweit vermarktet. «Unser Modell wurde dreist kopiert», sagt Michel von Burg, Co-Founder des Unternehmens Asfalt, gegenüber 20 Minuten. Vier Jahre lang tüftelten die drei Solothurner an ihrem ausgeklügelten E-Bike. «Für uns war das ein Projekt, an dem wir neben unserem Job arbeiteten», so von Burg. Im September 2019 setzte der Erfolg ein: An der «Eurobike» in Friedrichshafen, der grössten Fahrradmesse der Welt, gewann Asfalt mit seinem Modell den Start-up-Award und den Gold-Award.

Von Burg und sein Team wurden daraufhin vom australischen Bike-Unternehmen «N+ Bikes» kontaktiert, das im Namen von Mercedes Fahrräder und E-Bikes produziert. «Jemand von ihnen kam aus Australien in die Schweiz, und wir führten erste Verhandlungen über eine Zusammenarbeit. Sie sagten uns, dass sie einen Prototyp des E-Bikes bräuchten», so von Burg. Dieser wurde wenig später nach Australien verschifft.

Danach brach der Kontakt mit «N+ Bikes» aber nach und nach ab. «Wir wurden immer wieder vertröstet», so von Burg. Ein Vertrag wurde nicht unterschrieben. Dann der Schock: Befreundete Händler machten die Solothurner darauf aufmerksam, dass Mercedes ein neues E-Bike bewarb: eine Kopie des Modells von Asfalt. Selbst die Pressebilder des Start-ups wurden übernommen und mit dem Mercedes-Logo versehen. Auf einem der Bilder ist sogar einer der Gründer abgebildet.

Offensichtliche Kopie

Ärgerlich: Die Solothurner hatten ihr Modell nicht patentieren lassen. «Dies wäre für uns zu teuer gewesen, und der Prozess hätte Jahre gedauert», so von Burg. So haben die Start-up-Unternehmer gegen den Weltkonzern rechtlich nicht viel in der Hand, obwohl die Kopie offensichtlich ist. Mittlerweile hat sich «N+ Bikes» jedoch bei Asfalt gemeldet, um die Sache zu klären.

«Mercedes-Benz nimmt dieses Thema sehr ernst. Unsere Kollegen in Deutschland sind derzeit an der genauen Klärung des Sachverhaltes», sagte Roger Welti, Kommunikationschef von Mercedes-Benz Schweiz, gegenüber der «Solothurner Zeitung». Er betont, dass Mercedes von seinen Lizenzpartnern wie «N+ Bikes» erwarte, dass diese «keine Rechte Dritter» verletzen.

1000 Franken teurer als das Original