Yann Sommer einmal anders

Unser Nati-Goalie ist auch ein Sängerknabe

Yann Sommer, Torhüter der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft glänzt nicht nur mit Paraden, sondern offenbart während der Corona-Krise noch ganz andere Talente.

Doch statt sich vom Coronavirus die Laune verderben zu lassen, schlägt der 31-Jährige ganz Sanfte Töne an und startet auf facebook eine neue Challenge unter dem Hashtag #GoalkeeperTunes. Bei dieser geht es, wie der Name schon sagt, darum, dass Torhüter ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen. Und so beeindruckt Sommer nicht nur an der Akustik-Gitarre, auch gesanglich ist es ein Genuss, ihm zuzuhören, wenn er den Song «Hero» von der Band Family of the Year anstimmt. Ob die herausgeforderten Alisson Becker und Kevin Trapp da mithalten können, wird sich zeigen.