Schliessung soll Ausbreitung des Coronavirus verhindern

Am 18. Januar ist eine neue Massnahmeregelung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus in Kraft getreten. Auf Weisung des Bundes müssen Geschäfte, die keine Produkte des täglichen Bedarfs anbieten, mindestens bis Ende Februar geschlossen bleiben. Die Händler und Apotheken, die weiterhin geöffnet haben, müssen derzeit andere Produkte, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, aus dem Sortiment nehmen. Nicht betroffen von der Zwangsschliessung sind hingegen bestimmte Dienstleistungsunternehmen wie Coiffeursalons und Banken. Reisebüros dürfen zwar ebenfalls geöffnet haben, allerdings fehlt es diesen Betrieben im Moment oft an Kundschaft.