Der Schweizer P. M.* lebt in St. Petersburg und leidet mit seinen Kollegen, die sich vor einem Aufgebot in den Kriegsdienst fürchten. Trotzdem will er das Land nicht verlassen.

Teilmobilmachung in Russland : «Unser russisches Leben wird zerstört, ich will nicht in einer Diktatur leben»

St. Petersburg von seiner schönsten Seite: Seit 18 Jahren lebt P. M.* in der russischen Grossstadt.

Darum gehts Der Krieg sei in Russland allgegenwärtig, sagte der Schweizer P.M. wenige Wochen nach Kriegsausbruch im Interview mit 20 Minuten.

Heute erlebt er, wie seine Kollegen vor dem Einsatz an der Grenze zittern. Viele versuchten sich irgendwie davor zu schützen.

Er selber ist geschützt, weil er die russische Staatsangehörigkeit nicht besitzt. Dennoch macht er sich Sorgen.

P. M.* lebt seit 18 Jahren in St. Petersburg, mittlerweile hat er dort eine Familie. Der 47-Jährige arbeitet in einem lokalen Unternehmen in der Administration. Er wolle in Russland bleiben, sagte er im März 2022 in einem Interview mit 20 Minuten. Er arbeite seit 15 Jahren in dieser Firma und fände es falsch seinen russischen Mitarbeitenden und Kollegen gegenüber, wenn er einfach abhauen würde. Mittlerweile hat sich die Situation mit der Teilmobilmachung nochmals zugespitzt.

Haben Sie keine Angst, irgendwann auch an die Grenze geschickt zu werden?

Nein, als Schweizer bin ich in dieser Hinsicht geschützt. Man kann nicht für ein fremdes Land in den Krieg ziehen, und ich habe in Russland lediglich eine Aufenthaltsbewilligung. Auch wenn ich schon lange hier lebe und arbeite. Doch ich leide mit meinen Kollegen mit.

Kennen Sie solche, die fliehen?

Nein, bis jetzt nicht. Wer fliehen will, kündigt das auch nicht an, sondern geht einfach. Aber in meinem Freundeskreis herrscht Unruhe und Angst. Wer untauglich ist wegen irgendeines Leidens, versucht mit allen Mitteln, ein aktuelles Arztzeugnis zu bekommen. Andere wechseln vorübergehend den Wohnort, in der Hoffnung, dass sie so nicht auffindbar sind.

Wie stark hat die Teilmobilmachung das Leben in Russland verändert?

Es war ein sehr einschneidender Moment. Seit dem 21. September sind bis heute rund 300’000 Männer geflohen, etwa gleich viel, wie für den Kriegsdienst eingezogen werden. Doch der erste Schrecken hat sich mittlerweile ein wenig gelegt. Man arrangiert sich mit der Situation, sucht nach Auswegen, hofft, dass es irgendwie weitergeht.

Wie ist das tägliche Leben, abgesehen davon?

Es wird immer enger. Die Bankkarten funktionieren im Ausland nicht mehr. Und die Visa-Bestimmungen wurden fast überall verschärft, der Schengen-Raum ist für russische Touristen praktisch zu. Die Preise steigen, je nach Waren, um bis zu 30 Prozent. Für ärmere Leute ist das ein Problem. Für mich weniger, da ich auf sehr bescheidenem Niveau lebe. Betreffend Meinungsfreiheit wurde die Schraube nochmals angezogen.

Bleiben Sie dennoch in Russland?

Im Moment schon. Unser russisches Leben wird gerade zerstört. Dennoch geht es mir derzeit noch gut, ich muss nicht an der Grenze kämpfen und wir werden diesen Winter nicht frieren. Doch ich möchte längerfristig nicht in einer Diktatur leben. Ich will auch nicht, dass unser Kind dereinst in einer Diktatur zur Schule geht.

*Name der Redaktion bekannt