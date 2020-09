Best-of Doktor Sex«Unser Sex ist einfach grausam langweilig!»

Ich vermisse Oralsex, verschiedene Stellungen und generell das Abenteuerliche beim Sex. Wenn ich versuche, mit ihr darüber zu sprechen, wiegelt sie jedes Mal ab. Das ist sehr schade, da sonst alles – wirklich alles – stimmt. Was kann ich tun, damit sich unser Sexleben verändert?

Sie kommt aus einer eher traditionellen Kultur. Für sie fängt Sex mit Küssen an und endet mit der Vereinigung in der Missionarsstellung. Ich glaube auch, dass durch die religiöse Erziehung Sex für sie generell etwas Unanständiges ist. Ich hingegen bin generell sehr modern und experimentierfreudig und hatte auch schon einige sehr gute Sexpartnerinnen, mit denen ich mich voll ausleben konnte. Ich erwarte ja nicht, dass sich von einem Tag auf den anderen alles verändert, aber wir sind nun ein Jahr zusammen, und der Sex ist immer noch der gleiche und einfach grausam langweilig: Küssen, Licht ausschalten, Missionarsstellung, Ende.

Ich (31) bin seit gut einem Jahr mit meiner Freundin zusammen. Eigentlich stimmt alles. Genauso, wie wir zusammen lachen, sind wir auch ernsthaft, teilen viele gemeinsame Interessen, können aber auch problemlos für eine Weile jeder für sich sein eigenes Ding machen. Das Einzige, was für mich und durch mein Verhalten auch für sie nicht stimmt, ist unser Sexleben.

Frage von Romano an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

dass euer Sexleben so langweilig ist, kann unmöglich nur an der kulturellen und religiösen Herkunft deiner Freundin liegen. Für schlechten Sex braucht es genauso wie für guten auch immer mindestens zwei. Es mag zwar sein, dass deine Freundin beim Liebesspiel etwas gehemmt ist. Du trägst jedoch mit deiner Eigenart und deinem Verhalten genauso dazu bei, dass der von dir beschriebene Ablauf so überhaupt zustande kam und sich mittlerweile ein ganzes Jahr lang unverändert halten konnte.