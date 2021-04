Geburt verpasst : «Unser Sohn hat ein Herz für seinen Papa mitgebracht»

Kurz vor der Geburt seines ersten Kindes erhielt ein herzkranker Spanier den erlösenden Anruf, dass ein geeignetes Spenderherz für ihn gefunden wurde. Er verliess den Gebärsaal Richtung Operationssaal.

Salvador litt an hypertropher Kardiomyopathie, einer erblichen Erkrankung des Herzmuskels.

Hat wegen der Herztransplantation die Geburt seines Sohnes verpasst: Antonio Salvador schaut sich das Foto seines ersten Kindes an. (9. April 2021)

Vom Gebärsaal direkt zur Herztransplantation: Ein herzkranker Spanier hat kurz vor der Geburt seines ersten Kindes den erlösenden Anruf erhalten, dass nach jahrelangem Warten ein geeignetes Spenderherz für ihn gefunden wurde. Der 39-jährige Antonio Salvador wurde vom Gebärsaal des Gregorio-Maranon-Krankenhauses in Madrid direkt in den Operationssaal gebracht, wie das Krankenhaus am Freitag mitteilte.