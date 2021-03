Iglus von Restaurant demoliert : «Unser Winterprojekt wurde durch stumpfen Vandalismus zerstört»

Unbekannte haben am Wochenende die coronaverträglichen Iglus des Restaurants Brücke in Niedergösgen SO zerstört. Für Geschäftsführer Markus Gfeller eine herbe Enttäuschung.

1 / 4 Da herrschte noch heile Iglu-Welt: Wirt Markus Gfeller auf der Terrasse seines Restaurants. zvg In der Nacht auf Sonntag wurden die fünf aufblasbaren Iglus von Vandalen zerstört. Kapo SO «Sie sprangen mit vollem Körpergewicht in die Iglus hinein, sodass nicht nur die Folien zerrissen, sondern auch das ganze Gestänge zerbrach», sagt Gfeller. Kapo SO

Darum gehts Um der Angst vor Ansteckungen in Innenräumen vorzubeugen, stellte das Restaurant Brücke in Niedergösgen SO Ende letzten Jahres fünf aufblasbare und beheizbare Iglus auf.

Auch diesen Frühling hätte man die Iglus wieder verwenden wollen.

Vandalen haben diesem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Iglus wurden am Wochenende mutwillig zerstört.

Bei Wirt Markus Gfeller ist die Enttäuschung gross. Zugleich blickt er bereits wieder nach vorn.

Vandalen haben in der Nacht auf Sonntag beim Restaurant Brücke in Niedergösgen gewütet: Im Aussenbereich wurden Lampen und diverses Mobiliar mutwillig beschädigt. Was Inhaber Markus Gfeller jedoch besonders schmerzt: Auch die fünf aufblasbaren und durchsichtigen «Iglus» , die er im letzten November aufgestellt hatte, wurden vollends zerstört. «Sie sprangen mit vollem Körpergewicht in die Iglus hinein, sodass nicht nur die Folien zerrissen, sondern auch das ganze Gestänge zerbrach», sagt Gfeller. Beleuchtungskörper wurden herausgerissen, Kabel in die Aare geworfen. Der Sachschaden betrage zwischen 7000 und 8000 Franken.

«Wollten Iglus im April nochmals verwenden»

«Die Iglus waren unser Winterprojekt – nun wurden sie durch blinden, stumpfen Vandalismus zerstört», sagt Gfeller, in dessen Stimme die Enttäuschung deutlich zu hören ist. Mit dem Projekt habe man die Umsatzausfälle infolge der abgesagten Mitarbeiteressen und Kundenevents in der Weihnachtszeit ein wenig kompensieren wollen. Die Iglus seien sehr gut gebucht und von der Bevölkerung geschätzt worden, sagt Gfeller: «Wir hatten die Hoffnung, dass wir sie Ende März oder Anfang April, wenn die Terrassen vielleicht wieder öffnen dürfen, noch einmal verwenden können – und nun müssen wir wieder eine neue Lösung finden.» Irgendeine Outdoor-Variante werde es sicherlich wieder geben, verspricht Gfeller.

Immerhin: Der Wirt ist guter Dinge, dass die Zerstörungstat aufgeklärt wird. «Mehrere Zeugen konnten die Täter beim Randalieren beobachten, und jemand hat sogar ein kurzes Handyvideo aufgenommen», so Gfeller. Auch hofft er, dass die Videokameras der nahe gelegenen Geschäfte der Polizei bei ihren Ermittlungen helfen werden.