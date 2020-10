«Höhle der Löwen»«Unsere App schlägt Apple und Google»

«Tatsächlich übertreffen wir in dieser Hinsicht bereits grosse Mitspieler wie Google oder Apple», so Eberle. So könne die App Texte entziffern und korrigieren, in denen sich unglaublich viele Tippfehler befinden. «Rund 90 Prozent der Tippfehler können so ausgemerzt werden. Bei unseren Tests hat sich gezeigt, dass dies um einiges mehr ist als beispielsweise beim Google Keyboard.» Diese neue Autokorrektur erscheint mittels Update gegen Ende Jahr.