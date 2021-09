Gastro-Branche happy nach Zertifikatspflicht-Verzicht - «Unsere Argumente haben den Bundesrat überzeugt»

So gebe es in Restaurants nachweislich kaum Ansteckungen.

Der Branchenverband Gastrosuisse will den Bundesrat mit Argumenten davon überzeugt haben.

Platzer zeigt sich zufrieden, nachdem er zuvor gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht weibelte. «Ich denke schon, dass wir mit unseren Argumenten überzeugt und entsprechend Einfluss genommen haben», so Platzer. So gebe es in der Gastro-Branche nachweislich kaum Ansteckungen.