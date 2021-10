Beziehung beenden – Life Coach verrät, wie du besser Entscheidungen fällen kannst

«Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, meine Beziehung zu beenden. Ich bin seit fast acht Jahren mit meinem Freund zusammen, wir kennen uns seit der Kindheit. Er ist ein super Typ, jemand den ich sehr respektiere und ich schätze die Loyalität zwischen uns extrem. Nur habe ich schon länger das Gefühl, dass ich mich stetig weiterentwickle und er stehen bleibt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob unsere Interessen zusammen passen. Jedoch war ich noch nie Single und habe noch nie mit jemanden Schluss gemacht. Ich möchte ihn nicht verletzen, ignoriere meinen Gedanken oft und hinterfrage, was die richtige Entscheidung wäre.» – Carmen (2 4 )

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Man kann gut nachvollziehen, dass es dir nicht leicht fällt, eine Entscheidung zu fällen. Denn du respektierst deinen Freund und möchtest ihm nicht weh tun. Andererseits liest man aus deiner Frage deutlich heraus, dass du in der momentanen Situation nicht glücklich bist. Es fällt uns Menschen oft schwer wahrzunehmen, wann wir eine Beziehung beenden sollten und den richtigen Zeitpunkt für dieses Gespräch gibt es sowieso nicht. Da du dich unwohl fühlst, ist es aber Zeit für Veränderung. Das bedeutet jedoch nicht zwingend eine Trennung. Veränderung kann auch in einer Beziehung stattfinden. Ich habe für dich einen 4-Punkte-Plan , wie du deine Gedanken sortieren und eine Veränderung erreichen kannst.

1. Klarheit finden

Nimm dir mal Zeit, alle deine Wünsche, Vorstellungen, Bedürfnisse betreffend deiner Weiterentwicklung und der Beziehung aufzuschreiben. Das Schreiben hat den grossen Vorteil, dass man seine Gedanken zu Ende denkt und nicht von einem zum nächsten springt, ohne den ersten Gedanken zu Ende gedacht zu haben. Schreibe nicht nur auf, was du von deinem Partner erwartest, sondern auch wie du als Partnerin sein willst.

2. Veränderung einleiten

In so einer Situation ist offene Kommunikation sehr wichtig. Erstens, um deine Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen, aber auch um herauszufinden, wie sich dein Freund fühlt und ob auch er einen Handlungsbedarf verspürt.

Das Wichtigste hierbei: Versuche so offen wie möglich mit deinem Partner über deine Gefühle zu sprechen. Kommuniziere in Ich-Botschaften, zum Beispiel so: «Ich fühle mich…, Ich wünsche mir…». Und rede nicht nur, sondern hör auch aktiv zu, dazu gehört es auch, deinem Partner Fragen zu stellen. Das Gespräch sollte niemals Schuldzuweisungen, Kritik oder Aussagen wie «du machst immer» oder «du machst nie» beinhalten.