«Schulen sollen offen bleiben»



Seit dem 18. Januar befindet sich die Schweiz in einem Lockdown. Schulschliessungen waren für den Bundesrat bisher kein Thema. Die Massnahmen in den Schulen überlässt er den Kantonen. Zum Unbehagen, das in einigen Familien mangels Schulschliessungen herrscht, sagt Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbands (ZLV): «Es ist grundsätzlich problematisch, wenn Kinder und Jugendliche psychisch leiden, gerade auch im Hinblick auf das Lernen.» Die Corona-Pandemie sorge für viele Spannungen und belaste viele Menschen. Insbesondere Jugendliche seien davon betroffen, die mit der Pubertät sowieso in einer diffizilen Lebensphase seien.

Würden die Schulen geschlossen, kann sich laut Hugi aber auch der fehlende Kontakt zu den Peers negativ auf die Psyche auswirken. «Primäres Ziel ist, dass die Schulen offen bleiben können.» Im ersten Lockdown habe sich zudem gezeigt, dass sich Schulschliessungen und Fernunterricht bei zahlreichen Schülerinnen und Schülern negativ auf den Lernerfolg ausgewirkt und die Chancengerechtigkeit gemindert hätten.