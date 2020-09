«Wir Genfer werden häufig als Nörgler bezeichnet. Da muss ich euch enttäuschen: Mich könnt ihr nicht in diese Schublade stecken.» Das nimmt man dem selten schlecht gelaunten Patrick Millot mit seinem kommunikativen Lächeln, das durch seinen Oberlippenbart noch betont wird, sofort ab.

Der Bewohner von Confignon, der ursprünglich aus Lancy stammt und ausgebildeter Krankenpfleger ist, lebt gern in diesem ländlichen Gebiet Genfs, dessen Entwicklung er mitverfolgt hat. «Viele finden, dass die Landschaft an Schönheit eingebüsst hat, aber ich bin anderer Meinung. Seit einigen Jahren werden viele Stellen renaturiert, und ich habe volles Vertrauen in unsere Behörden, dass sie unsere Flora und Fauna bestmöglich schützen.»