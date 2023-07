Einseitige Ernährung: Das sagt die Expertin dazu

1 / 7 Sarah Pritz ist Ernährungsberaterin BSc BFH im Gesundheitszentrum Circles Health GmbH in Bern. Privat Gesund, gesünder, Gwyneth Paltrow. Die 50-Jährige befolgt eine strikte Ernährung. Sie liebt grüne Säfte und Gemüse. Sogar in den Ferien zieht sie die Diät durch. IMAGO/APress Ben Affleck liebt «Dunkin Donuts». So sehr, dass er das frittierte Gebäck jeden Tag isst. IMAGO/Zoonar

Darum gehts Was haben Victoria Beckham, Eva Mendes und Ben Affleck gemeinsam? Sie alle setzen bei der täglichen Ernährung immer auf dasselbe Gericht.

Auch die 20 Minuten Community hat Food-Favoriten, die sie täglich verzehrt.

Doch wie gesund ist das eigentlich? Eine Ernährungsexpertin ordnet ein.



Frau Pritz, Victoria Beckham isst jeden Tag Gemüse und Fisch, P. Diddy liebt Apfelmus. Ist es gesund, jeden Tag dasselbe Gericht zu sich zu nehmen?

Es kommt bei einer einseitigen Ernährung darauf an, welche Lebensmittel man isst. Grundsätzlich kann man nicht pauschal sagen, dass es in jedem Fall schädlich ist, immer dasselbe Gericht oder dieselben Lebensmittel zu essen.



Aber gibt es Risiken, die mit einer einseitigen Ernährung einhergehen?

Ja, der Mangel an essenziellen Nährstoffen – das sind solche, die der Körper nur über das Essen aufnehmen kann und nicht selber produziert, zum Beispiel gewisse Proteinbausteine, Mineralstoff- und Spurenelemente wie Zink und Jod, zusätzlich einige Vitamine und Omega-3-Fettsäuren. Bei einer einseitigen Ernährung droht auch die Verarmung des Mikrobioms im Darm, das heisst: Die Artenvielfalt der Darmbakterien wird reduziert. Das wirkt sich nachweislich negativ auf die Darmgesundheit, den Stoffwechsel und die psychische Verfassung aus.

Was muss man beachten, wenn man bei dieser Ernährungsform bleiben möchte?

Bei einer einseitigen Ernährung ist eine hohe Nährstoffdichte relevant. Also möglichst viele Nährstoffe innerhalb einer möglichst kleinen Kalorienmenge. Auch sehr wichtig ist, dass das Gericht viele Nahrungsfasern enthält, die zum Beispiel in Vollkornprodukten, Gemüse, Nüssen und Hülsenfrüchten zu finden sind. Man sollte die gesamte Herstellung und Zubereitung beachten, damit das Gericht wenig Nährstoffe verliert.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Gemüse, das lange gekocht wurde, verliert Vitamine. Oder: UHT-Milch ist im Vergleich zu frischer Milch weniger nährstoffreich. Wichtig an dieser Stelle finde ich es zudem, zu erwähnen, dass gewisse Naturvölker sich sehr einseitig ernähren und damit keine Probleme haben. Das Gleiche gilt für unsere Vorfahren. Unsere Grosseltern hatten eine viel kleinere Vielfalt an Lebensmitteln und waren tendenziell gesünder – was natürlich nicht alleine auf die Ernährung zurückzuführen ist, sondern auch mit dem generellen Lebensstil zusammenhängt.

Wie verbreitet ist ihrem Eindruck nach die einseitige Ernährung?

Studien zeigen, dass es immer mehr Menschen gibt in der Schweiz, die an Orthorexie leiden. Orthorexie ist eine Essstörung, bei der die Betroffenen viele Lebensmittel nicht mehr essen, die sie als ungesund betrachten. Orthorexie ist keinesfalls eine gesunde Ernährungsweise. Ich vermute, dass die Essstörung vermehrt auftritt, weil in den vergangenen Jahren Medien und selbst ernannte Ernährungsberater diverse Lebensmittel verteufeln, zum Beispiel tierische Produkte, Weizen oder Lebensmittel, die reich an Lektinen sind. Hinzu kommt, dass Unverträglichkeiten generell zunehmen und somit mehr Menschen Lebensmittel weglassen.



Wissen Sie, warum die Betroffenen sich für diese Ernährungsweise entscheiden?

Ich berate wöchentlich Patientinnen und Patienten, die an Orthorexie leiden und überfordert sind mit der Auswahl der Lebensmittel. Auch viele meiner Klientinnen und Klienten leiden unter Unterverträglichkeiten und essen deshalb nur noch einige wenige Lebensmittel. In meiner Beratung helfe ich ihnen, Schritt für Schritt vielfältiger zu essen. Was viele nicht wissen: Auch Unverträglichkeiten lassen sich kurieren. Hier schaue ich mir den Darm umfassend an.

