Jetzt spricht Nati-Star Manuel Akanji - «Unsere Haare und Autos haben keinerlei Einfluss auf die Leistung»

Darum gehts Vor dem Abflug nach Baku sprachen Nati-Star Manuel Akanji und Djibril Sow über das Italien-Spiel und die Nebenschauplätze.

Akanji versichert, dass gefärbte Haare keinerlei Einfluss auf die Leistung der Spieler haben.

Djibril Sow will sich in Sachen Aggressivität und Leidenschaft von den Italienern inspirieren lassen.

«Wir sind zu wenig als Mannschaft aufgetreten, von allen Sachen, die man im Fussball braucht, war es zu wenig», sagt Nati-Innenverteidiger Manuel Akanji zwei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Italien. Das Spiel gehöre sicherlich zu den grössten Enttäuschungen seiner bisherigen Nati-Karriere. «Das Gute im Fussball ist aber, dass man immer ein nächstes Spiel hat und wir haben am Sonntag die Chance, eine Reaktion zu zeigen. Das sind wir uns und den Fans schuldig.» Wenn alle am gleichen Strang ziehen, glaube er, dass das Team dieses Spiel gegen die Türkei gewinnen werde.

«Es ist nur ein Haarschnitt»

Dass der Coiffeurbesuch oder die blondierten Haare einen Einfluss auf die Leistung gegen Italien hatten, verneint der BVB-Star vehement: «Ich schneide mir alle zwei Wochen die Haare, ich verstehe diese riesige Debatte darum nicht. Es ist nur ein Haarschnitt.» Jeder der jemals Fussball gespielt habe, wisse, dass eine neue Frisur oder eine neue Haarfarbe keinerlei Einfluss auf das Training oder auf das Spiel hat. «Ich verstehe Fans, wenn sie aus den Storys interpretieren, dass der Fokus nicht auf dem Spiel liegt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall», so Akanji weiter. «Ich bin mit jeder Kritik über das Fussballerische gegen Italien einverstanden, aber unsere Haare oder Autos haben keinen Einfluss darauf.»

Entscheidend sei, was auf dem Platz passiere und dort wolle man am Sonntag gegen die Türkei zeigen, was die Nati sich vorgenommen hat. «Wir haben eine Chance auf die nächste Runde – das Spiel ist wie ein K.o.-Spiel und so müssen wir es angehen, dass wir alles dafür machen, dass wir dieses Spiel gewinnen», sagt der 25-Jährige. «Wir müssen über 90 bis 95 Minuten als Team auftreten, zusammen angreifen und zusammen verteidigen.»

Djibril Sow rechnet mit Boost durch Papi Yann Sommer

Mittelfeldspieler Djibril Sow will sich Italien als Vorbild nehmen für das entscheidende Spiel in Baku am Sonntag: «Wir müssen diese Leidenschaft und Aggressivität bis zum Schluss auf den Platz bringen.» Dass womöglich viel mehr türkische Fans im Olympiastadion in Baku sein werden, stört Sow nicht. «Wir sind alle froh, wieder vor Zuschauer zu spielen – egal für wer sie sind. Ich werde auch gerne ausgepfiffen.» Man müsse die hitzige Stimmung ins Spiel mitnehmen und die Aggressivität von den Rängen auf das Spielfeld übernehmen. Angesprochen auf die Startelf sagt der Eintracht-Frankfurt-Profi: «Der Trainer spricht nicht über die Aufstellung mit mir. Aber ich glaube schon, dass es ein, zwei Änderungen geben wird. Wir haben aber im Team noch nicht darüber geredet.»

Grund zur Freude im Nati-Camp gibt es aufgrund von Nati-Goalie Yann Sommer, der am Mittwoch kurz nach dem Spiel gegen Italien zum zweiten Mal Vater einer Tochter wurde. «Ich kann mich gut an die Geburt meiner Tochter erinnern vor fünf Monaten. Das gibt nochmals einen Boost und ich hoffe, er kann das auf die Mannschaft übertragen», sagt der 24-jährige Sow. Nicht nur Sommers Qualität als Torwart, sondern auch seine menschlichen Qualitäten seien enorm wichtig für diese Nationalmannschaft. «Wir sind alle froh, dass es so geklappt hat, dass er am Sonntag wieder im Tor stehen kann.»