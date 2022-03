Für Kinder in Ukraine – «Unsere Herzen sind gebrochen» – Federer spendet halbe Million Franken

Der 40-Jährige will gemeinsam mit seiner Stiftung, der Roger Federer Foundation, helfen. Mehr als sechs Millionen ukrainische Kinder seien derzeit aus den Schulen, so Federer. «Wir wollen ihnen helfen, mit diesem traumatischen Erlebnis umzugehen.» Knapp 475’000 Franken, also 500’000 US-Dollar spendet Federer zu Gunsten von War Child Holland. Damit will er helfen, den Kindern weiterhin Schulbildung zu ermöglichen.