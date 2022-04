Andriy Sanin, der Vizepräsident des FK Mariupol, spricht über Flucht

«In Mariupol stehen keine ganzen Gebäude mehr», klagt Andriy Sanin. Sie war einst das friedliche Zuhause von rund 430’000 Menschen. Heute ist die Stadt am Asowschen Meer weitestgehend zerstört. Als strategisch wichtiger Hafen mit Zugang zum Schwarzen Meer wurde Mariupol vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt, die laut Wladimir Putin mittlerweile in russischer Hand sei, hätte Experten und Expertinnen zufolge die grösste Zerstörung erfahren. Mittendrin in der humanitären Katastrophe: der Fussballclub FK Mariupol.