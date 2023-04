Coop-CEO Philipp Wyss: «Unsere Läden sind besser als jene in Deutschland»

Der Tag der guten Tat hat eine enorme Bekanntheit erreicht. Wie stolz sind Sie, dass Ihre Idee so gross geworden ist?

Welche gute Tat werden Sie am 6. Mai vollbringen?

Ich helfe einen Tag in der Werkstatt der Stiftung Brändi mit, wo Menschen mit Behinderungen arbeiten. Wir werden Schrauben und Nägel abpacken, die dann bei Jumbo verkauft werden. Weil der Tag der guten Tat ein Samstag ist, hätten die Leute eigentlich frei, aber sie kommen extra für diesen besonderen Tag arbeiten (lacht). Natürlich gibts dann sonst mal frei.

Warum haben Sie dieses Engagement ausgewählt?

Als Luzerner kenne ich die Stiftung Brändi natürlich gut. Coop arbeitet seit 30 Jahren mit ihr zusammen, etwa beim Zusammenbauen gewisser Produkte. Zudem war es mir ein Anliegen, dass wir in den Coop-Filialen Menschen mit Behinderungen integrieren können, was uns gelungen ist.

Wechseln wir das Thema. Die Teuerung in der Schweiz ist sehr hoch. Wie sehr beschäftigt Coop dieses Thema?

Wie viel teurer ist das Sortiment geworden?

In unserem Supermarktgeschäft wurden Nahrungsmittel 2022 insgesamt 1,4 Prozent teurer. Fürs laufende Jahr dürfte es im ähnlichen Stil weitergehen. Die gute Nachricht ist: Der grosse Teuerungsschub ist vorbei. Wir hatten kürzlich wieder bei 60 Produkten Abschläge, etwa bei Kaffee, Windeln oder Käse. Bald reduzieren wir weitere Preise.

Viele Leute haben das Gefühl, dass Preisanstiege immer sehr schnell kommen, bei Senkungen sich die Anbieter aber immer viel Zeit lassen. Ist da was dran?

Da ist überhaupt nichts dran. Unsere Einkäufer fordern Preissenkungen, wenn die Rohstoffe wieder günstiger werden. Was mich freut: Laut neuesten Preiserhebungen sind die Detailhändler in Deutschland nicht mehr generell günstiger als wir. Das betrifft etwa importierte Früchte und Gemüse, Mozzarella oder auch gewisse Markenartikel.

Dann ist der Einkaufstourismus kein so grosses Problem mehr für Sie?

Wir kämpfen seit Jahren mit dem Einkaufstourismus. Immerhin ist er im Vergleich zu 2019 um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen. Aber der gesamte Einkaufstourismus ist immer noch so gross, wie Coop in allen Supermärkten zusammen Umsatz macht. Ich würde mir wünschen, dass die Leute schon wegen der Nachhaltigkeit in ihrer Nähe und nicht im Ausland einkaufen.