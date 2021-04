Schweizer Nati spielt an der EM im selben Trikot wie Tschechien

Panne oder fehlende Kreativität? : Unsere Nati spielt an der EM im selben Trikot wie Tschechien

Das neue EM-Auswärtstrikot der Schweizer Nati ist deutlich schlichter als noch sein Vorgänger. Und sieht demjenigen von Tschechien zum Verwechseln ähnlich.

Am Donnerstag wird das neue Nati-Auswärtstrikot präsentiert.

Am Donnerstagmorgen präsentiert der Schweizer Fussballverband freudig das neue Auswärtstrikot, mit dem unsere Nati an der EM 2021 auflaufen wird. Das kommt im Vergleich zum Vorgänger deutlich schlichter daher. Es ist praktisch komplett in weiss gehalten, einzig mit rot werden einige leichte Akzente gesetzt.