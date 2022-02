Langsames Streckennetz – Unsere SBB-Züge fahren im Vergleich mit dem Ausland im Schneckentempo

Nur drei Strecken mit Tempo 200

Während im Umland viel Geld in Hochgeschwindigkeitsstrecken investiert wird, hinkt die Schweiz beim Tempo stark hinterher. Gerade mal drei Strecken existieren hierzulande, auf welchen die Züge ein Tempo von 200 Kilometern pro Stunde erreichen: zwischen Olten und Bern, im Lötschbergbasistunnel sowie auf der Neat-Strecke in den Basistunneln des Gotthards und des Monte Ceneri .

Projekte für schnellere Zugverbindungen sind in der Vergangenheit verworfen worden. Lediglich die «Bahn 2000» wurde realisiert. Diese hatte in erster Linie ein enges Schienennetz und einen Taktfahrplan zum Ziel. Tatsächlich gibt es in der Schweiz nur wenige Regionen, die vom öffentlichen Verkehr kaum oder gar nicht angefahren werden. Unklar bleibt, warum eine Beschleunigung der Verbindungen anscheinend vom Tisch ist.