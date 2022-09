Küken-Transporte: Unsere «Schweizer Poulets» sind eigentlich Secondos

1 / 5 Für die Schweizer Pouletproduktion werden Elterntiere als Küken aus dem Ausland importiert. Einige wenige Grosskonzerne beliefern die Schweiz aus den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. BZ «Im Gegensatz zur Schweinefleischproduktion, wo wir eine grösstenteils eigene Schweizer Zucht haben, sind wir bei der Geflügelproduktion komplett vom Ausland abhängig», sagt Tobias Sennhauser, Präsident der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus. Tamedia AG Die importierten Hühner legen rund 15 Monate lang befruchtete Eier – aus denen die Masthühner schlüpfen, welche letztendlich in den Kühlregalen unserer Läden landen. Nach 15 Monaten werden die Elterntiere geschlachtet. BZ

Wer Schweizer Poulet kauft, rechnet wohl damit, dass die Tiere aus der Schweiz stammen. Doch die Küken, welche für die Hühnerzucht benötigt werden, sind aus der EU importiert. Denn die Betriebe, welche die Elterntiere heranzüchten, also die Väter und Mütter unserer Schweizer Masthühner, befinden sich vorwiegend in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich.

Tobias Sennhauser, Präsident der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus» sagt: «Im Gegensatz zur Schweinefleischproduktion, wo wir grösstenteils eigene Schweizer Zuchten haben, sind wir bei der Geflügelproduktion komplett vom Ausland abhängig.» Auch die grossen Fleischproduzenten Micarna und Bell importieren gemäss eigenen Angaben ihre Elterntiere aus dem Ausland.

1,2 Millionen importierte Küken

Laut dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit wurden von 2018 bis und mit 2021 über 1,2 Millionen Küken aus Frankreich und Holland in die Schweiz importiert. «Die Elterntiere für die Masthuhnzucht kommen als ein Tag alte Küken in die Schweiz», erklärt Markus Wüthrich, Geschäftsleiter der Hühnerzucht Wüthrich Brüterei AG. Sein Unternehmen brütet wöchentlich bis zu 250’000 Masthühner aus und verkauft diese an Pouletproduzenten – auch an die Micarna.

Die Bruteier bezieht Wüthrich vorwiegend bei Schweizer Hühnerzuchten. Die Elterntiere der Zuchten stammen, wie alle Elterntiere in der Schweiz, aus dem Ausland. Nach rund 15 Monaten legen die importierten Elterntiere weniger Eier und werden dann geschlachtet. Das Fleisch dieser Tiere werde nicht als ganzes Poulet verkauft, sondern als Wurstwaren angeboten, so Wüthrich. Da die Tiere «den überwiegenden Teil ihres Lebens» in der Schweiz verbringen, dürfen sie, gemäss Gesetz, als Schweizer Fleisch verkauft werden.

Schweizer Zucht zu aufwändig

Adrian Waldvogel, Präsident der Mästerorganisation SEG, bestätigt den Import der Elterntiere: «Für mich ist das eine Übergangslösung», sagt er. Mit dem wachsenden Geflügelkonsum in der Schweiz sei man bestrebt, etwas im Bereich des Tierwohls und der Umwelt zu tun. «Wir scheuen uns nicht vor Weiterentwicklungen und Verbesserungen in der Branche», so Waldvogel. «Das Ziel wäre aus meiner Sicht schon, dass man die Elterntiere direkt in der Schweiz züchtet.»

Nadja Brodmann, Zoologin und Co-Geschäftsleiterin des Zürcher Tierschutzes, weiss, weshalb die Schweiz keine eigenen Elterntierzuchten hat: «Es ist unmöglich, die Zuchten dieser Hybridrassen in der Schweiz aufzubauen.» Die hocheffizienten Hühner würden schon seit den 60er-Jahren gezüchtet – in dieser Zeit sei ein enormes genetisches Know-how zusammen gekommen, welches nun bei wenigen grossen Zuchtunternehmen geheim gehalten werde.

Dies bestätigt auch die Bell Food Group und fügt hinzu: «Für den kleinen Schweizer Markt wäre der Aufbau eines eigenen Zuchtbetriebs für Hühnerrassen viel zu aufwändig.»

Geschädigte Tiere

Die Stiftung «Tier im Recht» kritisiert den Küken-Import: Man umgehe damit das Qualzuchtverbot, das im Tierschutzgesetz verankert sei, so Katerina Stoykova. Dieses verbietet das gezielte Heranzüchten von Merkmalen oder Verhaltensweisen, die bei den Hühnern zu Schmerzen, Schäden oder Verhaltensstörungen führen.

«Bei den gängigen Masthybriden, wie etwa ‹Ross 308›, ist aufgrund der Selektion auf hohes Körpergewicht das Sättigungszentrum im Gehirn gestört», so Stoykova. Die Elterntiere, die wesentlich länger am Leben gehalten werden als die Masthühner, müssten hungern, damit sie nicht zu schwer würden. Dies führe zu Verhaltensstörungen.

Hocheffiziente Masthühner In der Geflügelproduktion ist weltweit eine besondere Hühnerrasse beliebt: das Masthuhn «Ross 308». Diese Rasse wurde so gezüchtet, dass sie in weniger als 40 Tagen Mast ihr Gewicht verfünfzigfacht. Die Branche bezeichnet die Rasse als besonders ressourceneffizient und somit umweltschonend, da sie weniger frisst. Kritisiert wird die Rasse wegen ihrer schnellen Gewichtszunahme – die Hühner können teils gegen Ende ihres kurzen Lebens kaum mehr richtig gehen.

