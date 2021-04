«Unsere Söhne sind Opfer einer Psychosekte»

1 / 7 Stefano Barilli verschwand aus seinem Elternhaus in Piacenza am 8. Februar . Chi l'ha visto Am 17. April zog die Feuerwehr eine kopflose Leiche aus den Strömen des Pos im naheliegenden Caselle Landi. Ersten Erkenntnissen zufolge ist es die Leiche des vermissten Stefanos. Vigili del Fuoco Der 23-Jährige war in den vergangenen Monaten mehrmals zwischen Piacenza und Zürich gereist. Chi l'ha visto

Darum gehts Alessandro Venturelli verschwand in Sassuolo am 5. Dezember 2020. Bis heute fehlt von ihm jede Spur.

Stefano Barilli verschwand in Piacenza am 8. Februar 2021. Seine Leiche wurde am 17. April gefunden.

Die Familien der beiden jungen Männer glauben, dass diese Opfer einer Sekte geworden sind.

Letzten Samstag zogen Feuerwehrmänner bei der Ortschaft Caselle Landi in der norditalienischen Provinz Lodi eine männliche Leiche aus den Strömen des Pos. Der Kopf fehlte, womöglich wurde er durch Flusswelse gefressen, doch der Tote trug in seiner Tasche, sorgfältig eingewickelt in einem Zellophan umschlag , seinen Ausweis und einen Abschiedsbrief, in dem er seinen Suizid ankündigte. Es ist ersten Erkenntnissen zufolge Stefano Barilli, ein 23-Jähriger aus Piacenza, der am 8. Februar aus seinem Elternhaus verschwunden war.

Etwa 125 Kilometer südöstlich v on Piacenza entfernt , in Sassuolo in der Provinz Modena, verschwand am vergangenen 5. Dezember der 21-jährige Alessandro Venturelli. Die beiden Fälle haben eine Gemeinsamkeit: Die Eltern der jungen Männer glauben, dass ihre Söhne Opfer einer Psycho se kte wurden. Bei der Suche nach den beiden führ en Spur en auch in die Schweiz.

Das seltsame Verhalten von Alessandro Venturelli

Ende November begann Alessandro sich ungewöhnlich zu benehmen, wie «Modena Today» berichtet. Im Oktober hatte er sich noch für ein en Management-Kurs in Mailand eingeschrieben, dann meldete er sich plötzlich ab. Stattdessen las er ein Buch über menschliches Potenzial, das er von einem Kollegen ausgelehnt hatte.

In den zehn Tagen vor seinem Verschwinden wirkte Alessandro nervös, befürchtete, « manipuliert » zu werden, sagte er zu seiner Mutter. Überall witterte er Gefahr, notiert die Nummernschilder der Autos, die an seinem Haus vorbeifuhren. Völlig verängstigt schlief er im Bett mit seinen Eltern.

Seine Mutter vermutete zunächst, dass das Verhalten noch mit einem schweren Motorradunfall i n 2016 zu tun haben könnte. Alessandro lag danach monatelang im Koma. Sie brachte ihren Sohn zum Arzt, der dem 20-Jährigen ein Antidepressivum verschrieb und zum Psychologen schickte.

Am Tag seines Verschwindens schnitt der 1 , 70 Meter grosse Alessandro seine Koteletten ab, packte einige Kleider in seine n Rucksack und warf diesen aus seinem Fenster. Dann verliess er das Haus durch die Eingangstüre. Er hatte die Autoschlüssel, seinen Ausweis und die Krankenkassenkarte dabei, nicht aber sein Handy. Bis heute hat er keinen Cent von seinem Sparkonto abgehoben.

Die Leiche von Stefano Barilli aus Piacenza wurde bei Caselle Landi am 17. April 2021 entdeckt. Etwa 125 Kilometer südöstlich v on Piacenza , in Sassuolo in der Provinz Modena, verschwand am vergangenen 5. Dezember der 21-jährige Alessandro Venturelli. Google Maps

Mit Mönchskutte in Avezzano unterwegs?

Erst als sein Fall in der Sendung « Chi l'ha visto » ausgestrahlt w urde , erh ielt die Polizei erste Hinweise. Anfang April soll Alessandro in Avezzano, 500 Kilometer südlich von seinem Zuhause entfernt, einer Frau ein Buch verkauft haben. Laut ihren Angaben trug der junge Mann ein Mönchskutte, Sandalen und lila Socken. Beim Buch handelt es sich um einen Ratgeber « für Menschen, die beschliessen, alle materiellen Güter aufzugeben » , ein Buch, das « Ruhe und Wohlbefinden bis zur 21. Generation » verspricht.

Vor wenigen Tagen erhielt Alessandros Vater plötzlich ein Mail aus der Schweiz. Der Absender stammt aus einer Tessiner Gemeinde und gibt sich als « New Era Foundation » aus. Er bietet « Heilspraktiken » an, für « eine Welt , die auseinander fällt » . Ein Link führt zu Videos, die das Ende der Welt ab Dezember 2020 ankündigen. Alessandro wird im Text zwar nicht erwähnt , d och d ie merkwürdige Nachricht untermauert den Verdacht der Eltern, dass ihr Sohn sich in den Fängen einer Sekte befindet.

«Unsere Söhne sind Opfer einer Psychosekte»

Auch die Eltern von Stefano Barilli haben einen ähnlichen Verdacht. Der 23-Jährige war in den vergangenen Monaten mehrmals zwischen Piacenza und Zürich gereist. Erst zwei Tage vor seinem Verschwinden war er von einem einmonatigen Aufenthalt in der Schweiz zurückgekehrt. An d ie T h e orie e ines Suizids glaubt Mutter Natascia Barilli nicht. « Er hat sich nicht wie jemand verhalten, der sich das Leben nehmen würde » , sagt sie zum Portal «Il Piacenza» .

Stefanos und Alessandros Mütter trafen sich persönlich vor e inigen Wochen. Gekannt haben sich ihre Söhne nicht. Die Mütter sind aber fest davon überzeugt: « Unsere Söhne sind Opfer einer Psychosekte » , sagen beide zu «Il Giornale» .

Am Dienstag wird eine Obduktion an der Leiche durch g eführt. Ein DNA-Abgleich soll die Identität und die Todesursache endgültig klären.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, Beratung oder Hilfe beim oder nach dem Ausstieg aus einer Sekte? Hier findest du Hilfe: Infosekta, Fachste lle für Sektenfragen, Tel. 044 454 80 80 Dargebotene Hand, Tel. 1 43 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Suizidgedanken? Oder hast du jemanden durch Suizid verloren? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel . 0848 800 858 Seelsorge.net, Ange bot der reformierten und katholischen Kirche Muslimische Seelsorge, Tel. 043 205 21 29 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Dargebotene Hand, Tel. 1 43 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147