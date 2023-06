Schweizer U-21-Stars werden von halb Europa gejagt – EM-Fokus in Gefahr?

Der YB-Shootingstar würde gerne in die Bundesliga – oder in die Premier League.

«Neue Liga, neues Land, neue Challenge», freut sich Becir Omeragic auf die neue Saison. Der 21-jährige FCZ-Innenverteidiger wechselt zu Montpellier in die Ligue 1. «Eine schöne Stadt und ein guter Club», so Omeragic gegenüber 20 Minuten, «und nur vier Autostunden von meiner Heimat Genf entfernt». Für die kommende Spielzeit sei bereits alles organisiert: «Ich war schon zweimal da, einmal für die Unterschrift und einmal für die Wohnung.»

Rieder und die Bundesliga

Jashari und Males lassen sich Zeit

Auch Darian Males verspürt alles andere als Torschlusspanik, wie er 20 Minuten verrät. Die 22-jährige Inter-Leihgabe war der erfolgreichste FCB-Scorer der vergangenen Saison (elf Tore und 17 Assists in 47 Spielen). Erst kürzlich eröffnete Basel, dass man die Kaufoption über rund drei Millionen Franken nicht ziehen werde. «Die Clubs stehen aber betreffend einer Leihverlängerung in Kontakt», so Males. Bis das geklärt sei, behalte er seine Wohnung in Basel.