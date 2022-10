Frauen und Make-up: «Unsicherheit» oder «Überlegenheit»? Darum schminken sich Frauen

Weshalb reagieren wir so?

«Mit dem Schminken werden gesellschaftliche Stereotype, wie fit sein zu müssen und gut auszusehen, bedient», sagt Psychologe Felix Hof. Ungeschminkt komme die Mimik, und damit auch Augenringe und Hautveränderungen, komplett zur Geltung. Auch Soziologin Katja Rost sagt: «Der Stellenwert des Perfektionismus spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle und entspricht dem aktuellen Zeitgeist.» Frauen müssten demnach perfekt aussehen, egal, ob in ihrer Rolle als Mutter, Ehefrau, Freundin oder im Beruf. «Wir sind diese Bilder, insbesondere von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, gewohnt. Wenn dem nicht so ist, erachten wir dies als ungewöhnlich und sind erstaunt.»

Weshalb schminken sich Frauen überhaupt?

«Die Arbeit am eigenen Erscheinungsbild dient historisch betrachtet schon seit jeher der Identitätssicherung und der Selbstinszenierung. Wie diese im Detail aussieht, hängt vom aktuellen Modebewusstsein ab und davon, was die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt als schön betrachtet», sagt Rost. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Frage, ob man sich geschminkt gefalle oder nicht. Hinzu kämen die Selbstwahrnehmung sowie der Aspekt, wie man aufgewachsen sei: «Es gibt Frauen, die mitbekommen haben, wie sich die eigene Mutter schminkt und viel Wert darauf legt.» Dieses Verhalten werde adaptiert und später weitergeführt. Gemäss Hof ist es auch kulturell bedingt. So gebe es beispielsweise in Asien Kulturen, in denen Frauen nicht geschminkt seien. In der europäisch geprägten Kultur sei das anders: «Das Schminken ist in unserer patriarchalisch orientierten Gesellschaft tief verankert», so Hof.