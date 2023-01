Vandalismus: Weihnachtstanne in Arlesheim mitten im Dorf gefällt

Der Weihnachtsbaum in Arlesheim wurde böswillig in der Silvesternacht zu Fall gebracht. Der Vandalen-Akt macht die Gemeinde fassungslos und die Facebook-Community rätselt, wie das unbemerkt passieren konnte.

Da liegt er, der Weihnachtsbaum in Arlesheim BL. In der Silvesternacht wurde die Tanne auf dem Dorfplatz gefällt. Wer dahintersteckt, ist unklar. Der Schnitt durch den dicken Stamm lässt erahnen: Der oder die Täter haben beim Fällen professionelles Werkzeug verwendet.

Darum gehts

Der Tannenbaum der Gemeinde Arlesheim wurde in der Nacht vom 31. Dezember von einer unbekannten Täterschaft gefällt. Die rund acht Meter hohe Tanne lag am Neujahrstag quer auf dem Platz in einem Scherbenmeer der silbrigen und blauen Weihnachtsschmuck-Kugeln. Seither ist der Baum Dorfgespräch.

Der Fall erinnert an die Zerstörungswut in Kaiseraugst AG. Dort fiel die Tanne im Liebrüti-Quartier bereits in der Vorweihnachtszeit Vandalen zum Opfer.

Der Schnitt durch den dicken Stamm lässt erahnen: Der oder die Täter haben beim Fällen professionelles Werkzeug verwendet.

Tat wurde angezeigt

Von offizieller Seite wird der Vorfall bestätigt, eine Anzeige wurde bereits aufgegeben, heisst es auf Anfrage. «Der Baum wurde mutwillig in der Silvesternacht gefällt. Wir als Gemeinde finden das extrem schade. Wir sind der Meinung, dass der Gemeinderat und die Verwaltung viele Möglichkeiten bieten, Frust und Ärger loszuwerden, sei es per Mail, Telefon oder persönlich», sagt Katrin Bartels, Leiterin der Gemeindeverwaltung gegenüber 20 Minuten. Der Christbaum hätte sonst noch bis zum Dreikönigstag am Freitag stehen bleiben dürfen.

Der Vandalen-Akt entsetzt die Facebook-Gemeinde. «Unsinnige Zerstörung», «fehlender Respekt für gemeinsame Dinge» und das Werk von «Schnudergoofen», schimpfen die Arlesheimerinnen und Arelsheimer. Nebst der Fassungslosigkeit ob der Unsinnigkeit der Tat beschäftigt die Dorfgemeinschaft vor allem eine Frage: «Wie kann ein derart grosser Baum mitten im Dorf zum Fallen gebracht werden, ohne dass jemand die Tat beobachtete oder das Fällen gehört hat?»

«Hatte die Täterschaft eine Akku-Motorsäge?»

«Ich denke, dass die Täterschaft auch eine Akku-betriebene Motorsäge benutzt hat, die man kaum hört. Dies würde auch erklären, weshalb niemand was mitbekommen hat», schreibt ein Anwohner. Mit dieser Meinung steht er nicht allein da.

Die Tanne sei nicht das einzige Übel der Silvesternacht. Die Party habe Spuren hinterlassen, ärgern sich die Anwohnenden über Littering auf Grünflächen. Die Menschen wünschen sich, dass die Dorfpolizei an den Hotspots künftig am 31. Dezember Präsenz markiere.